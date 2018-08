Eerste 5* Grote Prijs voor Frank Schuttert: ‘Een droom die uitkomt’

“Ik ben sprakeloos”, is de eerste reactie van Frank Schuttert voor de camera van Global Champions Tour TV. “Dit is mijn eerste overwinning in een vijfsterren Grote Prijs. Mijn paard Chiantí’s Champion sprong fantastisch. Dit is een droom die uitkomt. Vijf jaar geleden deed ik hier voor het eerst mee aan de Global Champions Tour. Ik zit niet in een team en heb dit jaar nog geen wedstrijden in de Global Champions Tour gereden. Dankzij Rob Ehrens kreeg ik de mogelijkheid om hier te rijden.”

WEG en Super Grand Prix

Twee weken geleden werd al bekend dat Frank Schuttert in het team zit voor het WK in Tryon. Hij is de man in vorm. Dankzij de overwinning in Valkenswaard heeft Frank zich geplaatst voor de Super Grand Prix als finale van de Global Champions Tour in december in Praag. “Ik ga me nu voorbereiden op het WK, waar ik veel zin en vertrouwen in heb. Daarna komt de focus op Praag te liggen. Ongelooflijk om hier te winnen voor zo’n fantastisch publiek”, besluit de winnaar.

Langer houden

Schuttert, die al meerdere 3* Grote Prijzen won, deed dat eerder op paarden die kort daarna verkocht werden. Daar hoeft de ruiter nu niet bang voor te zijn. Chianti’s Champion is van Jos Lansink en Onno Holtrust, die hem langere tijd voor Schuttert willen behouden. “Ik heb nu een paard dat ik langer kan houden”, zegt Schuttert over zijn Wereldruiterspelen-paard.

Tops is blij voor Frank

Global Champions Tour-chef Jan Tops is ook blij met de winnaar: ““Het was echt spannend vandaag. Er waren meer foutloze rondes dan verwacht. Het is fantastisch nieuwe, jonge ruiters te zien winnen. Ik ben heel trots en blij voor Frank dat hij zich voor Praag gekwalificeerd heeft.”

Bron: Global Champions Tour