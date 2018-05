Eerste competities enkel- en tweespan op CH De Wijk

Een achttal ging de strijd aan in de enkelspancompetitie. Vier kregen er een herkansing en aan de leiding bleef ook toen Jack Sparrow (v. Cizandro) van J. van Manen. Robbie van Dijk is de vaste rijder van deze bruine die elke wedstrijd vooruitgang boekt en nu dus de beste werd ondanks dat hij in de laatste ronde nogal gehinderd werd door een andere rijder en even in moest houden. Jack Sparrow was in zijn front niet te overtreffen. Jack Sparrow bleef de KWPN hengst Innovatief van Hengstenhouderij Landzicht met Mark de Groot voor. Deze jonge hengst moet dit jaar minimaal vijfmaal in de nationale competitie worden uitgebracht. Hij won de nieuwelingenklasse in Bennekom en zijn actievolle show leverde dus nu plaats twee op. Derde werd Just Lucky (v. Wentworth Ebony) met Lambertus Huckriede, een zwarte die zich naar mate de wedstrijd vorderde steeds meer ging ontspannen en daardoor ook steeds ruimer en gedragener ging. Leendert Veerman werd vierde met de spontaan en natuurlijk showende Equifirst Jannes (v. Manno).

Arbiter

Bij de tweespannen moest de arbiter de winnaar aanwijzen. Het werden halfbroer en halfzus Heliotroop en Funita van Jaap van der Meulen met Henk Hammers waarbij Heliotroop nu niet helemaal het allerlaatste leek te geven. Met deze arbitrale beslissing ging de nieuwe formatie Heraut (v. Bentley VDL) en Anton (v. Sire) van Freek Saris naar plaats twee. Een zeer goed passend en fraai span bruinen dat er goed opklapte en zeker fans had. Derk Jan Mekkes wist met PrimeVal Bentley VDL (v. Larix) van de comb. Mekkes, Ritsma, Arends en de VDL Stud en de Bentley-zoon Jaims H van J. Hut de derde plaats te behalen.

Bron: KWPN