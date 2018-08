Eerste ‘EK-hindernis’ Rotterdam in gebruik genomen

“Dit gecombineerde EK, eigenlijk drie EK’s in één, is een uniek evenement dat nog nooit in deze vorm naar Nederland kwam”, aldus Roozendaal. “Zo is het is de eerste keer dat de discipline para-dressuur naar Rotterdam komt. Het wordt het grootste hippische evenement dat we hier in het Kralingse Bos ooit hebben gehad en het grootste in Nederland na de Wereldruiterspelen in 1994. Het EK vormt tevens het eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen 2020.”

Paardensport verbindt

“Hier zijn wij natuurlijk ontzettend trots op. Om nog meer kinderen en volwassenen kennis te laten maken met deze mooie sport en dit bijzondere evenement is er een side-eventsprogramma ontwikkeld waarin we laten zien hoe paardensport verbindt”, vervolgt de algemeen directeur.

Parcours

De hindernis, die in Rotterdam Ahoy werd onthuld vormt onderdeel van een parcours dat op verschillende momenten komend jaar in de stad gebruikt gaat worden. Projectmanager evenementen van het Sportbedrijf Edwin de Koning: “Als Sportbedrijf Rotterdam proberen wij net als de EK-organisatie verbindingen te zoeken en te maken. Dit doen wij door dit parcours komend jaar op verschillende manieren en op verschillende momenten in te zetten: bij bestaande Rotterdamse evenementen, tijdens de gymnastieklessen bij sportverenigingen, maar ook op iconische locaties in de stad.”

Bron: CHIO Rotterdam