Eerste Grote Prijs overwinning voor Adrienne Sternlicht

Op advies van Ward reed Sternlicht in de barrage slechts zes galopsprongen tussen hindernis één en twee, waar ze in de eerste omloop nog acht galopsprongen nodig had. Dit pakte goed uit en zorgde er uiteindelijk voor dat Sternlicht de snelste barragetijd van 39,15 seconden reed.

Shulman

De tweede plaats ging naar Sydney Shulman, een goede vriendin van Adrienne Sternlicht. Shulman reed de negenjarige Villamoura (v. Diamant de Semilly) in 39,29 seconden foutloos over de finishlijn.

Top vijf

Charles Jacobs werd derde met Cassinja S (v. Carinjo HDC) in 40,08 seconden. De vierde plaats was voor Cormac Hanley met Alma Z (v. Chacco-Blue) in 41,34 seconden en de vijfde plaats was voor Mario Delauriers met Bardolina 2 (v. Clarimo Ask) in 41,39 seconden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping