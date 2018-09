Eerste paarden in Tryon aangekomen

In totaal worden 550 paarden in 34 vluchten vervoerd naar Tryon. Maandagochtend zetten de eerste 67 paarden voet aan de grond in de Verenigde Staten. Tijdens de vlucht staan de paarden in smalle boxen en zijn er grooms aan boord om de gezondheid van de paarden te controleren en ze van voer en water te voorzien.

Negen uur vliegen

Gezagvoerder Esteban Pacheco vertelt: “We voelen ons zeer vereerd om deze bijzondere vluchten te mogen uitvoeren. We vertrekken vanuit Luik (België) naar Greenville (USA), we schatten dat de vlucht negen uur en twintig minuten zal duren.”

Goede vlucht

De omstandigheden waren perfect en na acht uur en vijftig minuten is het vliegtuig geland in Greenville. “De paarden waren erg ontspannen en we hebben goed op ze gelet”, aldus de gezagvoerder.

Bekijk hier het filmpje van de logistieke operatie:



Bron: FEI