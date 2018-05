Eerste ronde Global Champions Leaque Madrid voor Shanghai Swans

In het individuele klassement was het een spannende strijd. De tijden van de nummer één en twee lagen dicht bij elkaar. Uiteindelijk moest de Canadese Eric Lamaze, Darragh Kenny voor laten gaan. Eric Lamaze reed een keurige foutloze ronde in 69,57 seconden met zijn 15-jarige Fine Lady (v. Forsyth FRH). Plaats drie kwam in handen van de Ierse Cameron Hanley. Samen met Eis Isaura (v. Tinka’s Boy) reden zij in 71,64 seconden over de finish.

Shanghai Swans

Het waren echter de Shanghai Swans die deze ronde naar de winst wisten te rijden. Het team, bestaande uit Pedro Veniss en zijn 10-jarige ruin Uccello de Will (v. Marlou des Etisses) en Daniel Deusser met de Cassini I nakomeling Equita van T Zorgvliet, pakte de winst met een totaal van 155,23 punten. De tweede plaats was voor de Montreal Diamonds, het team bestaande uit Eric Lamaze en zijn Fine Lady en Danielle Goldstein met haar Lizziemary (v. Cabri d’Elle), behaalde in totaal 144,83 punten. De Rome Gladiotors namen met 152,61 punten de derde plaats in ontvangst. Enkel de Shanghai Swans wisten foutloos te blijven.

Bekijk de volledige uitslag hier