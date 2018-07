Jonty Evans toont ‘vroege tekenen van herwinnen van bewustzijn’ dit schrijft de Irish Equestrian Federation Horse Sport Ireland in een persbericht op haar website. “Jonty blijft in een zeer ernstige maar stabiele toestand”, meldt de federatie. “Toch is hij nog steeds ernstig ziek , omdat hij in zijn val een hersenletsel heeft opgelopen.“

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/St. Georg