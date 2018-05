GP Windsor: Eerste winst voor Guerdat en Bianca

“Ik kwam al met een goed gevoel de ring in. Bianca heeft de hele week goed gesprongen en voelde goed aan”, zegt Guerdat, om er vervolgens bijna verontschuldigind aan toe te voegen: “Het klinkt misschien raar bij zo’n geweldige merrie: maar ze heeft nog nooit gewonnen. Dit is heel speciaal”.

Whitakers

Van de 30 ruiters in de Grote Prijs bleven er 10 foutloos. De eerste ruiter in de barrage, thuisruiter William Whitaker liet zien dat foutloos rijden mogelijk was met de SBS-hengst Utamaro d’Ecaussines (v. Diamant de Semilly) en deed dat in 46,07 seconden. Zijn neef Robert Whitaker verbeterde de tijd (42,87sec), maar moest wel 4 fouten op de koop toe nemen. Daarna kwam er een rits vierfouters, waarvan Robert Whitaker uiteindelijk nog de op één na snelste bleek te zijn met Catwalk IV (Colman x Corleone).

Kraut 2 met nieuw paard

Emmanuele Gaudiano perste uit de Berlin-zoon Caspar 232 (mv. Padarco) een foutloze ronde in 44,31 seconden, maar het was Laura Kraut die daar nog weer wat van af kon snoepen. Dat met een nieuw paard. Pas sinds dit voorjaar zit ze op Catwalk 22 (Catoki x Corofino), die voorheen door de Zuid-Afrikaan Barry Taylor werd gereden. Ze liet hem oefenen in Vejer de la Frontera en Opglabbeek en in Windsor was het tijd voor het echte werk. De in Duitsland gefokte ZfdP-goedgekeurde hengst was er klaar voor: foutloos in 43,52 seconden.

Lamaze

Guerdat deed het nóg weer wat sneller (43,11), maar één de allersnelste combinatie van circuit moest nog komen als laatste starter. Het leek kat in het bakkie voor Eric Lamaze en Fine Lady 5 (v. Forsyth), maar pakte anders uit bij de laatste hindernis. Die ging naar beneden. Het werd dus de vierde plaats (4/41,82)

Uitslag



Bron: Paardenkrant-Horses.nl