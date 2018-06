Ehning troeft concurrentie af in eerste manche Duits kampioenschap

In het Duitse Balve staan dit weekend de Duitse kampioenschappen op het programma. Door het druk gevulde programma met onder andere de GCT in Cannes en het vijfsterrenconcours in Treffen, tekenen niet alle Duitse toppers present. Dat weerhield Marcus Ehning er evenwel niet van om de eerste manche op zijn naam te schrijven met de twaalfjarige Cristy (v. Canturo).