Ehrens stelt Hendrix, Pals, Van der Vleuten, Vrieling en Jochems op in Falsterbo

In Rotterdam staat voor de Nederlandse springruiters de tweede wedstrijd van de Longines FEI Nations Cup op het programma waar punten verdiend kunnen worden voor het klassement. Daarna volgen voor de ruiters in Oranje nog de wedstrijden in Falsterbo, Hickstead (26-29 juli) en Dublin (8-12 augustus). De finale wordt traditiegetrouw in het Spaanse Barcelona verreden van 4 tot en met 7 oktober.

Team Faltserbo

In Falsterbo staat de Longines FEI Nations Cup voor de springruiters zondag 15 juli op het programma. De volgende combinaties zijn geselecteerd:

– Michel Hendrix met Baileys

– Johnny Pals met Chat Botte du Ruisseau Z BH

– Maikel van der Vleuten met IDI Utopia

– Jur Vrieling met VDL Glasgow Vh Merelsnest N.O.P.

– Kevin Jochems (5e man) met Captain Cooper

Bron: Persbericht KNHS