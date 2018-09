Eise 489 Nederlands Kampioen Friese dekhengsten

Titelverdediger was Jelmer Chardon met Eise 489 (v. Maurits 437) en hij nam het op tegen Hendirk Eppinga met Wimer 461 (v. Hinne 427), Pieter Okkema met Rommert 498 (v. Norbert 444), Sybren Minkema met Wylster 463 (v. Rindert 406) van Germ Aise Bouma en Lambertus Huckriede met Uldrik 457 (v. Dries 421) van de familie Folmer.

Vijf tophengsten

Vijf top hengsten, waarvan Wimer het zijn rijder niet gemakkelijk maakte en vroegtijdig uit de strijd was. In de eerste omloop was vrij snel duidelijk dat Eise weer titelkandidaat was, maar zeker nog geen kampioen. Huckriede weet wat kampioenschappen rijden is en liet Uldrik er geweldig inklimmen. De met veel behang getooide Uldrik liep met veel afdruk en zette het voorbeen hoog en ruim weg. Dat deed Eise ook en was even verfijnder in het front. Het was Eise die door de jury, die onafhankelijk van elkaar digitaal jureerden, als voorlopig eerste werd binnengeroepen voor Uldrik.

Duel der giganten

Wimer kon niet tegen het geweld van Eise en Uldrik op en werd derde voor Rommert. Chardon en Huckriede mochten samen het duel der giganten uitvechten in een allesbeslissende finale. Het was Eise die er nu een schepje bovenop deed en mooi zakte in achterhand waardoor hij voor kon rijzen en een hoog en ruim grijpend voorbeen etaleerde. Ook trad hij krachtiger onder massa, waar Uldrik achter juist iets minder sterk werd. Daarbij had hij ook het neusje te veel in de wind wat ten koste ging van het front. Eise daarentegen kwam heel mooi terug in het front en trad op als een vorst.

Unaniem besluit

Alle drie juryleden waren unaniem in hun beslissing en maakten Eise 489 kampioen waarmee Jelmer Chardon deze titel prolongeerde. Lambertus Huckriede en Uldrik 457 werden opnieuw reservekampioen.

Andere rubrieken

In Drogeham stond ook de finale van nieuwelingen KFPS-competitie op het programma en deze werd ongeslagen gewonnen door Sybren Minkema met de goedgekeurde hengst Nane 492 (v. Wimer 461) van Germ Aise Bouma. Demi van Nispen won met Hunk (v. Tjalf 443) de eindstand van de Young Riders competitie.

Nationale tuigpaarden

Bij de nationale tuigpaarden wonnen Harry van Middelaar en Brandy (v. Uromast) niet alleen de ereklasse maar ook de Grote Prijs van Drogeham waarin alle beste twee ereklasse paarden uit alle drie disciplines aan deelnamen. Leendert Veerman won met Equifirst Eribo (v. Manno), – Zilver (v. Ranno) en Emerson (v. Manno) de eerste editie van Anemone’s Horse Trucks meerspancompetitie.

Hackneys

In de hackney rubrieken was Anneke Huckriede winnaar in de ereklasse kleine maat met Sunbeam Look at Me (v. Sunbeam Star Step) en pakte Demi van Nispen met Magic Eclipse Flash Dance (v. Southside’s Equalizer) de overwinning bij de grote maten.

Bron: KNHS/Paardenkrant-Horses.nl