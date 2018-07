Charming Forêt hoorde met Brandy Bos tot de beste ponycombinaties van Nederland. Internationaal scoorde het duo bijna zonder uitzondering dik in de 70%, zoals onder andere op het EK ponydressuur waar in de landenproef 72,128% werd genoteerd en in de kür zelfs 74,025%. “Ik kan niet anders zeggen dan dat ik een ponytijd heb gehad die onbeschrijfelijk speciaal was. Ik had deze reis niet met een andere pony willen bewandelen”, schrijft Brandy Bos op facebook.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl