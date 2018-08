“Wij zijn hartstikke blij met brons”, stelt een apetrotse Monique Peutz. “We hadden gehoopt op een medaille, maar we wisten dat het moeilijk zou worden. Ik moet zeggen dat er op dit hele kampioenschap sterk wordt gereden en ook goed gejureerd wordt. Vooraf had ik getekend voor dit resultaat. Op Micky Schelstraete na zijn het allemaal EK-debutanten. Het is een sterk team, maar op een kampioenschap moet het maar net lukken.

Superproef voor routinier Schelstraete

Over Micky Schelstraete zei Peutz: “Micky reed een strakke proef, waarin het galopgedeelte sterk gereden was. Elin’s Noncisdador maakt prachtige eenvoudige wissels. In de uitgestrekte galop nam Micky net wat veel risico en kreeg ze een wat heftige reactie op haar been. Verder echt een superproef.”

Minimaal verschil voor Romney

Op een minimaal verschil achter Schelstraete eindigde Kiki Romney die met haar tienjarige Reedborder Amazing (v.Bodo) 73,45% en de zesde positie bemachtigde. “Kiki bleef er de hele proef goed aan rijden. De draftour was swingend en met mooie zijgangen. Het opwaartse beeld met de stille aanleuning was opvallend mooi. Zij reed internationaal een persoonlijk record, erg knap op een kampioenschap.”

Constant beeld voor Prinsen

De tiende plaats was voor Fleur Prinsen en haar Next Black Magic (v.Nabucco R). Dit duo scoorde 71,42%. “In het begin van de proef kwam Next Black Magic net wat terug. Fleur ging daar op de goede manier mee om en daardoor bleef het beeld mooi constant. Met het aanspringen in galop had ze hem weer zoals het moest, de galoptour was het hoogtepunt.”

Sterk presterende reserve

Het laatste Nederlandse resultaat was voor Thessa Gilbers. “Thessa ging als reserve mee en dat deed ze werkelijk fantastisch. Ze reed heel gefocust een strakke proef en ook zij zette, heel knap, een persoonlijk record neer.”

Sfeer

Peutz is positief over de onderlinge sfeer die er heerst. “De meiden kunnen goed met elkaar overweg en vormen een heel goed team. Het leuke is dat ze er allemaal mooi uitzien. Het viel zelfs de commentatoren van de livestream op, maar gedurende het hele kampioenschappen krijg ik veel complimenten over hun presentatie.

Uitslag:

GOUD Duitsland – 226.286

ZILVER Denemarken – 219.028

BRONS Nederland – 218.715

–Thessa Gilbers – Baumann’s Despino, 71.257%

–Fleur Prinsen – Next Black Magic, 71.429%

–Kiki Romney – Reedborder Amazing, 73.457%

–Micky Schelstraete – Elin’s Noncisdador, 73.829%

Bron: KNHS/Paardenkrant-Horses.nl