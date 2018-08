EK Pony’s Eventing: Elise Otto op plaats 13 na dressuur

Lehmkuhl staat op 24,60 strafpunten en heeft een voorsprong van bijna twee strafpunten op de nummer twee. Duitsland domineert in de eventing; naast de nummer één staan op twee, drie en vier de Duitsers Emily Roberg, Maxima Homola en Sophia Rössel.

Beste Nederlandse

Op plaats dertien vinden we met het beste Nederlandse resultaat Elise Otto en Orchid’s Megan. Otto gaat met 31,50 strafpunten de cross in. De andere Nederlanders Kristy Snepvangers (37,40), Britt van Rijsewijk (37,50) en Michelle Swinkels (40,20) staan op plek 34, 36 en 40. Team Nederland staat in de tussenstand op plaats zeven met 106,400 strafpunten.

Cross en springen

Morgen is om 15.00 Nederlandse tijd de cross en zondag om 14.00 Nederlandse tijd het springen. Alle disciplines zijn via deze link live te volgen.

