EK Pony’s: Nederlandse springteam vijfde

De Britten wonnen goud met een totaal van acht strafpunten over drie rondes en bleven Ierland en Zweden voor. Ierland had een teamtotaal van 16 strafpunten en Zweden 17 strafpunten. Nederland had een totaal van 36 strafpunten en werd gedeeld vijfde.

Team Nederland

Voor team Nederland reden Lily Engelsman, Liv Huibrechts, Mart Ijland, en Pam Nieuwenhuis. Een goede team klassering zat er helaas niet in. Individueel heeft Pam Nieuwenhuis nog steeds de beste kaarten in handen van de Nederlanders.

Programma

Morgen vindt de afvalronde plaats en zondag de individuele finale. Drie combinaties gaan de finale in met nul strafpunten: de Zweedse Hammarström, de Deense Noerregaard Langhoff, en de Britse Lockhead Anderson. Nieuwenhuis staat op het moment gedeeld elfde met acht strafpunten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl