EK Pony’s springgoud voor Zweden, Nieuwenhuis zesde

Over zes rondes was het de Hammerström die met Ocean des As als enige over alle rondes foutloos wist te blijven. De Ierse Max Wachman wist de teller op vier strafpunten te houden en pakte zo zilver. De Britse Claudia Moore en de Franse Romane Orhant moesten barrage rijden voor het brons. Uiteindelijk was het Moore die met Elando van de Roshoeve het brons pakte.

Nederlandse resultaten

De beste Nederlandse was Pam Nieuwenhuis met Zeppe van de Ijsseldijk. Nieuwenhuis werd uiteindelijk gedeeld zesde met 12 strafpunten. Liv Huijbregts vinden we met Enzovoort Dew-Drop terug op de 20e plaats.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl