El Santo NRW terug in de wedstrijdring

De 26 jarige Lisa Wernitznig begon vier jaar geleden als groom van Isabell Werth. Ze begon haar werkzaamheden met het verzorgen en klaarzetten van de paarden voor anderen maar kreeg een jaar geleden de kans om El Santo te rijden.

Intermediaire II

Vorige week behaalde de nieuwe combinatie een score van 67,500% in de nationale Intermediaire II rubriek op het CDN in Wipperfürth-Kreuzberg en werden ze 10e van de 29.

De amazone hoopt El Santo nog vaker op nationaal niveau uit te kunnen brengen en is Isabell Werth en El Santos eigenaresse Madeleine Winter-Schulze dankbaar voor de kansen die ze krijgt.

Duitse team

Onder Isabell Werth maakte El Santo in 2010 zijn internationale Grand Prix debuut in Gothenburg. De combinatie maakte onder andere onderdeel uit van het Duitse team voor de Europese kampioenschappen in 2011 in Rotterdam waar ze individueel zevende werden.

Jose Garcia Antonia Mena

In 2016 werd El Santo kortstondig uitgebracht door Jose Garcia Antonia Mena, maar na wisselende prestaties in Unna-Massen werd de combinatie niet meer op wedstrijd gezien.

