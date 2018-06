Elaine Pen pakt CIC3*-zege met Undercover

Na de dressuur stond Elaine Pen met Undercover (v. Fundu du Mont) al op de vijfde plek en na het springen klom het duo op naar de voorlopige derde plaats. In de zeer technisch gebouwde cross bleven de twee opnieuw foutloos en met in totaal 34,20 strafpunten eisten ze de overwinning op. Janneke Boonzaaijer, die voor de cross nog tweede stond zakte een plaatsje en was daarmee de tweede Nederlander in de top drie.