De bij het BWP ingeschreven merrie komt uit de merrielijn 34. Haar moeder Derly Chin de Muze sprong zelf op 1,60 meter niveau met Eric Lamaze en deed mee aan de Olympische Spelen van London. Naast een goed springpaard is de For Pleasure-dochter ook nog een uitzonderlijk goede fokmerrie. Zij bracht tussen 2007 en 2010 vijf nakomelingen waarvan er twee op 1,60 meterniveau springen, één op 1,50 meterniveau en één op 1,45 meterniveau.

Belofte voor de toekomst

Deusser heeft alle vertrouwen in de merrie waarmee hij vandaag de winnende tijd van 70,57 seconden boekte. Vorig jaar in Valkenswaard vertelde de voor Duitsland rijdende ruiter al: “Ze is een belofte voor de toekomst.”

Sportstam

Ook de nummer twee is een dochter van goed in de sport gepresteerde BWP-merrie. Evita van ’t Zoggehof is een dochter van de AES-hengst Golden Hawk, die op het hoogste niveau springt met Shane Breen aangepaard met 1,50 metermerrie Anais Anais de Muze. Onder Lorenzo de Luca liep de merrie naar de tweede tijd van 71,34 seconden.

Nog een merrie

Marcus Ehning maakte de top drie met merries compleet met Mill Creek Fillipa K (v. For Contest).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl