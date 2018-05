“We hebben de stal vanaf de grond opgebouwd en het voelt wel een beetje als een kindje dat je wegdoet”, vertelt Eline van Egmond die haar werkgever Stal Chavaleh in goed overleg per 1 mei heeft verlaten. “Het is zéker jammer maar mijn werkgever wilde graag op één specifiek vlak verder en dat is de fokkerij geworden, dus voor mij houdt het op.”

Afscheid een dingetje

Van Egmond leidde de afgelopen acht jaar meerdere paarden op vanaf jong richting de Lichte- en Zware Tour. “Een aantal sportpaarden wordt nu verkocht en anderen worden ingezet voor de fokkerij. Ik heb heel veel mogen doen, enorm veel kunnen bereiken en kijk terug op een super mooie tijd. Als je zo lang bij iemand werkt is het afscheid wel even een dingetje en dat is me zeker niet in de koude kleren gaan zitten. Hopelijk kan ik met alle ervaring die ik heb opgedaan nu zelfstandig verder”, vervolgt Van Egmond die ook het geven van lessen verder wil uitbreiden.

Kinderschoenen

De amazone heeft inmiddels een eigen accommodatie tot haar beschikking. Daar heeft ze een driejarige Friese hengst en een even oude merrie van Franklin x Tango in training. “Het staat echt nog in de kinderschoenen. Het opleiden vanaf jongs af aan heb ik altijd gedaan en ik heb gemerkt dat als je dat netjes en correct doet de paarden heel snel leren. Zowel Duvall, Donavan als Bellamie reed ik vanaf jong paard en dat vind ik toch het leukst.”

Verder borduren

Met louter jonge paarden lijkt het momenteel sportief even een stap terug voor Van Egmond. “Wie weet komt er straks weer een paard voor de Subtop, dat is nu nog even afwachten. Met fijne paarden met kwaliteit was ik bij Chavaleh behoorlijk verwend. Deze nieuwe stap is héél spannend maar het is tijd voor nieuwe kansen en ik kijk uit naar de toekomst. Hopelijk heb ik de afgelopen jaren genoeg naam opgebouwd en kan ik daar nu verder op borduren.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl