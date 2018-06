Elton wint Subli Competitie in Etten-Leur

In de Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden bij Dressage@Blom in Etten-Leur ging de winst bij de vierjarigen afgelopen weekend naar Elton (v. Escolar) en Joyce Lenaerts. De goedgekeurde hengst van Kees van den Oetelaar pakte in een sterk veld de winst met een score van 80,80 punten.