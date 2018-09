Emerald’s halfbroer Nixon van ’t Meulenhof naar Harrie Smolders

“Ik ben blij dat Nixon zich nu volledig kan gaan focussen op zijn sportcarrière met Harrie Smolders”, schrijft De Winter op Facebook. “We wensen Harrie en team Verlooy alle geluk met dit extreem getalenteerde paard. Nixon, ik ben er zeker van dat je ons trots gaat maken”

Winnaar Pavo Hengstencompetitie

Nixon van ’t Meulenhof werd in 2016 goedgekeurd bij het BWP, maar hij op de derde plaats eindigde. Een paar dagen later werd de hengst voor de helft aangekocht door Axel Verlooy. In maart dit jaar won Nixon de Pavo Hengstencompetitie voor vijfjarige springpaarden.

In februari reed Smolders de hengst al eens de ring in:



Bron: Facebook/Paardenkrant-Horses.nl