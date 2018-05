Emile Faurie ook de Grand Prix in met Sa Coeur

De Britse dressuurruiter was in de Grand Prix al actief met Dono Di Maggio (v. Dimaggio), Lollipop (v. Lord Sinclair I) en Delatio (v. De Niro), waarmee hij afgelopen december nog tweede werd in de Wereldbeker kür op muziek in Londen.

Meer dan 2,3 miljoen

Sa Coeur, die zijn opleiding genoot bij Eva Möller en Michael Eilberg, werd in april 2017 verplaatst naar Hof Kasselmann. Zijn Russische eigenaresse Elena Knyaginicheva wil de ruin verkocht zien worden voor meer dan de 2,3 miljoen euro die ze er zelf voor neerlegde. Voor de Intermediaire II in Ankum stond de ruin eigenlijk ingeschreven met Insa Hansen, maar verscheen toen voor het eerst in de ring met Faurie in het zadel.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl