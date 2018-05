Emily King start crowdfunding voor behoud jong talent

Op Facebook meldt Emily King dat de eigenaar van Langford Take The Biscuit (v. Rainstown Lad) genoodzaakt is om het paard te verkopen wegens verhuizing. King kreeg een aantal maanden geleden het paard te rijden en startte hem twee keer in Novice eventingwedstrijden die hij foutloos liep en met een vierde en achtste plaats afsloot.

‘Getalenteerd cross-paard’

“Hij is gewoon een jong paard van topklasse. Hij heeft zeer goede bewegingen, springt fantastisch en ik heb nog nooit een paard gereden die zo getalenteerd is in de cross. Alle mogelijkheden en klasse om er een ​​top 4* paard te maken”, vertelt Emily King.

40.000 Pond nodig

Via crowdfunding wil King proberen de in Ierland gefokte ‘Hobby’ te behouden. Ze doet een oproep onder de 55.000 volgers die de amazone heeft. “Als 2000 van jullie 20 Pond doneren dan heb ik de 40.000 Pond bij elkaar om Hobby te houden.”

Jonty Evans

Vorig jaar lukte het de Ier Jonty Evans om zijn Olympiadepaard Cooley Rorkes Drift (v. Courage II) te kunnen behouden dankzij een succesvolle crowdfunding campagne.

Bron Facebook