Emma Kanerva als beste uit de voeten met vreemde paarden

De Finse amazone Emma Kanerva woont al jaren in Duitsland en heeft lang voor Hubertus Schmidt gewerkt voor ze onlangs zelfstandig werd. In Hamburg reed ze een bijna thuiswedstrijd. Voor de derby had ze haar nieuwe aanwinst Heartbreaker gezadeld. In de Grand Prix liep de veertienjarige Hannoveraan naar de derde plaats. Hier moest Kanerva Jan-Dirk Giesselmann en Kristy Oatley nog voor laten gaan.

‘Het was heel interessant’

Met de zoon van His Highness debuteerde Kanerva in Hamburg en in de Derby scoorde het paar 73.966%. Vervolgens reed ze op Real Dancer van Giesselmann 73.133% bij elkaar en op Qualia van Oatley werd het percentage 67.600%. Daarmee was Kanerva de beste van de drie ruiters. “Het was voor mij de eerste keer dat ik de derby reed, alle paarden deden het goed. Het was heel interessant om met de andere paarden te rijden”, zei de winnares na afloop.

Giesselmann sterk met eigen paard

Jan-Dirk Giesselmann werd tweede in de derby. Het hoogste resultaat scoorde de Duitser met zijn eigen paard Real Dancer (74.233%), met de andere twee paarden kwam hij net wat lager uit dan Karverva.

Oatley met eigen fokproduct

Kristy Oatley moest genoegen nemen met de derde plaats. Haar eigen gefokte Qualia debuteerde internationaal in de Zware Tour en bleek in de finale het minste paard. Oatley zelf kwam tot een percentage van 66.100%, terwijl ze met de andere twee paarden boven de 70% uitkwam. Kanerva reed de Quando-Quando-zoon als beste.

Real Dancer beste paard

Real Dancer van Giesselmann werd uitgeroepen als beste paard. De zoon Rubin Royal liep alle proeven ruim boven de 70%. Hij werd op de voet gevolgd door Kanerva’s Heartbreaker die ook alle proeven boven de de 70% liep.

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg