“Hij ging goed. We hadden wat kleine dingetjes, maar hij liep zo fijn en geconcentreerd de proef door. Ik ben echt super trots en blij met hem”, is de eerste reactie van Scholtens. Daarmee doelt de amazone onder meer op de eerste piaffe, waarbij de balans in zowel de overgang van en naar de piaffe wat verloren ging.

Tweede Nations Cup

Voor Scholtens is het haar tweede FEI Nations Cup-wedstrijd van dit jaar. Vorige maand reed de amazone de UB40-zoon in het Deense Uggerhalne, waar ze met 73,870% als tweede eindigde in de Grand Prix.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl