Emmelie Scholtens tweede in GP, Zweden aan leiding Nations Cup

Slechts drie Nederlandse amazones verschenen aan de start vanmiddag, nadat Wynton, het paard van Madeleine Witte-Vrees, gisteren niet door de medische keuring kwam. Thamar Zweistra reed Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) naar 68,283%. Double Dutch moest mesten in de eerste piaffe, waardoor hij ritme verloor, hetgeen de score enigszins drukte. Daniëlle Heijkoop kreeg met Badari (v. Gribaldi) een grote storing in de wissels om de pas, waardoor ze er een aantal miste. Ook in de tweeërs zat een foutje aan het einde en de piaffe is nog altijd een zwakker punt. De combinatie reed naar 67,522%.

Scholtens’ proef met Apache kenmerkte zich door veel impuls en was mooi constant gereden. Apache galloppeerde even aan in de tweede passage-piaffe overgang, hetgeen wel wat punten kostte.

Zweden sterk

Het Zweedse team reed ontzettend sterk vandaag en gaat dan ook ruimschoots aan de leiding in de Nations Cup wedstrijd. Laatste starter Therese Nilshagen bracht de hengst Dante Weltino (v. Danone I) naar 73,087% en een derde plaats. Daarachter op plaats vier, vijf en zes volgden haar landgenotes. Tinne Vilhelmson Silfvén reed met Paridon Magi (v. Don Primero) met veel schwung naar 72,304%. Paulinda Friberg kwam met Donnerhall-dochter Di Lapponia T uit op 70,304% en Jeanna Hogberg scoorde 69,978% met Duendecillo P (v. Don Romantic).

Arlando gediskwalificeerd

Het Deense team was met hoge verwachtingen naar Uggerhalne gekomen, maar er ging één en ander mis. Anna Zibrandtsen werd door hoofdjury Mariëtte Sanders uitgebeld omdat er bloed aan de mond van Arlando (v. Paddox) te zien was. En Catherine Dufour, die met haar pas achtjarige Bohemian (v. Bordeaux) al eens boven de 80% scoorde in een nationale GP, kreeg met een zeer gespannen paard te maken. Bohemian vond de ring heel eng, draaide zich om in een drapappuyement en miste de eerste en de laatste piaffe, waardoor de combinatie op 65,717% bleef steken. Daniel Bachmann Andersen maakte met zijn winst veel goed. Het Deense team staat inmiddels een fractie achter de Nederlanders op de derde plaats.

Morgen vindt de GP Special plaats in Uggerhalne. Deze telt ook mee voor de Nations Cup.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl