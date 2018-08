Emmen topklassering in 1,50m CSI3* Beervelde

Vanderhasselt won de proef met de tienjarige Contendro dochter Caroline T.Z.. De Belg finishte in 68,24, wat genoeg was voor de hoogste trede van het podium. Koen Vereecke kwam bijna een seconde tekort met Glasgow MB (Toulon) en stond daarmee op plaats twee achter zijn landgenoot. Snelheidsduivel Thibault Phillipaerts deed nog een poging Vanderhasselt van zijn troon te stoten, maar moest een fout incasseren en viel daarmee terug in het klassement naar plaats 10.

Net naast het podium

David Simpson deed met Jenson (v.Verdi TN) een gooi naar de eerste plaats, maar kwam wat te kort en belandde op plek drie. Als één van de laatste starters stootte de Ier onze landgenote Kim Emmen en Delvaux (v.Chacco Blue) nog net van het podium af. Emmen finishte in 70.02 en pakte in de 1,50m rubriek de vierde prijs.

Nederlands succes

Vanmiddag vond het twee fasen parcours voor de zevenjarigen plaats. Daarin waren twee Nederlandse dames voorin te vinden. Kim Emmen werd met Gikke (v. Eldorado vd Zeshoek) zevende en Suus Kuyten met Gacarla VDL (v.Arezzo VDL) viel net buiten de top tien met een 12e plek.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl