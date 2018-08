Emmen weer vooraan erbij in Beervelde

In het 1,40m twee-fasen parcours wist Emmen beide fasen foutloos te rijden in een tijd van 20,84. In een door de Belgen gedomineerde rubriek wist de Nederlandse zich goed staande te houden. Emmen pakte met Fiolita (v.Diamant de Semilly) een tweede plaats op ruim een seconde achterstand van de nummer één Koen Vereecke.

Zware 2* Grote Prijs

De Nederlandse parcoursbouwer Louis Konickx had in de 2* Grote Prijs een zware proef neer gebouwd. Er waren er maar drie foutloos van de 51 starters. De Nederlandse combinaties konden niet echt potten breken. De beste Nederlander was Ivo Biessen met Vivald Ick (v.Vivaldi Du Seigneur) met vier strafpunten op de negende plaats.

Nederlands Tintje

De overwinning had een Nederlands tintje. Pieter Devos is samen met de Nederlandse Caroline Devos-Poels. Devos reed met de KWPN’er Flash (v.Numero Uno) een supersnelle barrage en pakte zo de overwinning. Pieter Vandierendonck (Elini vh Costersveld) werd tweede en de derde plaats was voor de Ier Peter Moloney (Victoria).

3* Grote Prijs

Vanmiddag rest alleen nog de 3* Grote Prijs en Nederland heeft vier ijzers in het vuur. Caroline Devos-Poels, Ivo Biessen, Kim Emmen, en Johnny Pals zullen aan de start verschijnen. Deze Grote Prijs is live te volgen via ClipMyHorse.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl