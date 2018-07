Emotionele laatste wedstrijd voor Mr. Medicott

Bijna niemand hield het droog zaterdagmiddag toen Cave officieel met pensioen ging. Er werd een ceremonie gehouden in Kalispell, Montana. Op negentienjarige leeftijd liep Cave zijn 50ste internationale concours onder Olivia Dutton. Van deze 50 wedstrijden eindigde hij 31 keer in de top 10 en liep negen 4* wedstrijden onder vier verschillende ruiters. De combinatie sloot de wedstrijdcarrière af met een eerste plaats bij de CICOY2* bij de Adequan FEI jeugd kampioenschappen van Noord Amerika.

Imposante carrière

Philip zegt: “Het was me een enorme eer om deel uit te maken van de indrukwekkende sportcarrière van dit paard. Er zijn zoveel mensen die hebben bijgedragen aan het succesvol maken van het paard in de Verenigde Staten. Deze mensen verdienen het om bedankt te worden.

Grag Cave Slieveluachra

De ruin, oorspronkelijk met de naam Crag Cave Slieveluachra, was gefokt in Ierland. In 2008 was Cave onderdeel van het Duitse team op de Olympische Spelen waar zij goud wonnen. In 2010 vertegenwoordigde hij Duitsland bij de Wereld Ruiter Spelen.

2012, een goed jaar

Daarna kwam Cave naar de Verenigde Staten waar Karen O’Conner hem naar een vierde plek reed in Kentucky de CCI4* in 2012. In hetzelfde jaar eindigde de O’Conner-Cave combinatie als beste combinatie uit de VS bij de Olympische Spelen. Ook in 2012 werd hij benoemd tot USEA Paard van het Jaar en kwam bovenaan in de Wereld Fok Federatie voor Sportpaarden (WBFSH) ranking.

Bron: Horse and Hound, Eventingnation