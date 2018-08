Endurance-paard overleden tijdens wedstrijd Euston Park

De Anglo-Arabische merrie Perla CPS was begin dit jaar tweede in een wedstrijd over 90km. Vorige jaar won ze in Rio Frio de 2* over 120km. In Euston Park stond Omar Blanco Rodrigo met Perla tiende met een gemiddelde snelheid van ongeveer 22 km per uur toen ze aan het laatste traject begonnen. Niet ver voor de finish zakte de merrie in elkaar.

De organisatie van Endurance Festival in Euston Park gaf een korte verklaring af over het overlijden van het paard. Een volledige verklaring wordt vrijgegeven na sectie.

In de wedstrijd over 120km kwamen voor Nederland Angela Jonkman en Shanti Roos in actie. Geen van beiden haalden de finish. In de wedstrijd over 160km kwam Esther Groen wel aan de meet, zij werd met Watt Du Colombier 23ste.

Bron Grandprix-replay.com