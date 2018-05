Equador van’t Roosakker verder onder Kevin Staut

Voorlopig zal Equador van’t Roosakker het enige paard blijven dat Kevin Staut voor Al Asayl zal rijden. Frédéric David houdt wel de Oldenburger hengst Baloussini (v. Baloubet du Rouet) en Saxo de la Roque (v. Capital) onder het zadel.

Succesvol onder Frédéric David

Frédéric David was succesvol onderweg met de veertienjarige Equador, die overigens een halfbroer is van Ben Mahers voormalige topper Cella. Het afgelopen jaar liep het paar geregeld in de prijzen in vier en vijf sterren wedstrijden, zoals tweede in de 5* Grand Prix van Al Ain. Hier won David met Equador ook de Nations Cup met het Franse team. In Dubai, dit voorjaar, werd een derde plaats behaald in de 5* wereldbekerkwalificatie.

Het is de bedoeling dat Kevin Staut komende week in Windsor debuteert met Equador van’t Roosakker.

Bron Studforlife.com