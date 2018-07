Eric Lamaze wint 1.50m Twee Fasen parcours direct op tijd

Zeer kort op Weishaupt kwam de Amerikaanse Laura Kraut. Kraut finishte foutloos in 37,66 seconden met Deauville (v. Diamant de Semilly). Het parcours, een twee fasen parcours waarin beide fases direct op tijd werden verreden, werd door vijftien combinaties dubbel foutloos afgelegd.

Nederlanders

Nederlands succes was voor Michael van der Vleuten met Dana Blue (v. Mr. Blue), zij werden vierde in een tijd van 39,44 seconden. Ook Frank Schuttert wist alle balken in de lepels te houden en eindigde op de negende plek met La Fille Rouge (v. Couleur Rubin). Marc Houtzager kreeg vier strafpunten in de tweede fase. Leopold van Asten en Johnny Pals hadden beiden in allebei de fases vier strafpunten.

Uitslag

Bekijk hieronder het filmpje van de winnende rit.