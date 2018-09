Eric van der Vleuten in top tien 1,45m GCT Rome

Eric van der Vleuten reed met de Casall nakomeling Wunschkind een tijd van 59,49 seconden en pakte hiermee een zevende plaats. De winst in de rubriek ging naar de Fransman Julian Epaillard. Epaillard stuurde Usual Suspect D’Auge (v.Jarnac) rond in een tijd van 56,33 en was daarmee een maatje te groot voor zijn collega’s.

Programma

Vanmiddag staat in Rome alleen nog een 1,50m rubriek op het programma die telt voor de Longines Ranking. Hierin zullen Eric van der Vleuten, Jur Vrieling en Marc Houtzager nog aan de start komen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl