Eric van der Vleuten sterk in La Coruna

De Spaanse grond geeft Eric van der Vleuten vleugels. Op het viersterren concours in La Coruña is de man uit Brabant goed op dreef. Ook gisteren in de 1,50m hoofdrubriek leverde Van der Vleuten weer een goede prestatie door derde te worden met de Kigali-zoon Zigali P S. Hij moest alleen de Fransen Guillaume Foutrier en Alexis Deroubaix voor laten gaan. Ben Schröder noteerde een achtste plaats met Coup de Foudre V (v. Vittorio).