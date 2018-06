Ernstig hersenletsel Jonty Evans door val in cross

De 46-jarige Jonty Evans kreeg in de cross van Tattersalls een zware val op hindernis 19B, het tweede element van de watercombinatie. Zijn paard Cooley Rorkes Drift (v. Courage II) bleef met een been hangen en lanceerde de ruiter die zeer ongelukkig terecht kwam. Evans werd direct naar een ziekenhuis overgebracht.

Stabiel

De toestand van Jonty Evans is stabiel maar hij is nog niet bij bewustzijn geweest. Woordvoerders van het ziekenhuis melden dat uit testen is gebleken dat de ruiter ernstig hoofdletsel heeft opgelopen. Het herstel zal maanden in beslag nemen.

Crowdfundingactie

Evans was vorig jaar volop in het nieuws met de succesvolle crowdfundingactie om zijn Olympiade-paard te behouden voor het EK in Strzegom.

Bron Horse and Hound