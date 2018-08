Ervaren Australisch eventingteam naar Tryon

Sam Griffiths en de vijftienjarige merrie Paulank Brockagh hebben al een lange staat van dienst met als hoogte punt de bronzen teammedaille op de Spelen in Rio. In het individuele klassement werd het paar vierde. Dit jaar kwam Griffiths alleen in Badminton in actie met de dochter van Touchdown. Op het CCI4*, die het paar in 2014 won, werden ze vijftiende.

Lid bronzen team Rio

Ook Chris Burton was lid van het bronzen team in Rio de Janeiro. Voor de WEG in Tryon is hij geselecteerd met de tienjarige Cooley Lands (v. Cavalier Land). Het Iers gefokte paard heeft nog geen vierster gelopen, maar was in driesterren wedstrijden al succesvol. Het paar was zesde in Jardy en achtste in Boekelo.

Hoy weer terug

De 59-jarige Andrew Hoy is weer terug in het team. De zilveren medaille winnaar van Sydney was voor het laatst teamlid op de Spelen in Londen. Voor Tryon is hij geselecteerd met Vassily de Lassos, een negenjarige Anglo-Arabier van Jaguar Mail. De ruin nam Hoy vorig jaar over van de Fransman Thomas Carlile en was dit jaar al twee keer vierde in de 3* van Tattersalls en Aken.

Virgil met ervaring

Verder is Bill Levett geselecteerd met Lassban Diamond Lift (v. Easy Lift xx) en Shane Rose met Virgil (v. Vivant). Ook Rose heeft al twee Olympische Spelen achter zijn naam staan. De dertienjarige Virgil liep Burgley en Luhmühlen met succes uit en won vorig jaar Blair Castle. Dit jaar liep het paard in Australië met een overwinning en een tweede plaats in 3* wedstrijden.

Bron Eventing Nation.