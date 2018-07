Esmée Donkers: ‘Dit is een droom die uitkomt’

“Dit is een droom die uitkomt”, stelt een uitzinnig blije Esmée Donkers. “Al van jongs af aan droom ik over het winnen van een internationaal kampioenschap. Ik weet dat Chaina een heel goed paard is en ik een goed team om me heen heb. De potentie was altijd aanwezig, maar dat het hier in de proeven ook lukt is echt fantastisch.”

Focussen

Donkers kwam al vroeg in de wedstrijd van start, waardoor ze nog twee lange dagen moest wachten op de uitslag. “Ik was nog zo beduusd dat het in de landenproef zo goed was gegaan dat ik wat moeite had met mijzelf te focussen. Gelukkig lukte dat voor de proef best goed. Zenuwachtig ben ik dan niet meer, maar ik heb wel die spanning van een EK.”

Heel safe

Met een makkelijk totaalbeeld scoort de amazone 77,29%. “Chaina voelde heel fijn in de aanleuning en gaat eigenlijk heel safe door de proeven heen. Ze heeft mooie grote wissels, de pirouettes leveren hoge punten op, net als de verzamelde stap. Chaina voelt gewoon heel safe. We kennen elkaar goed en weten hoe we moeten samenwerken. Dat zie je terug in onze proeven.”

Nieuwe kür

De gouden plak is binnen, die kan niemand Donkers meer afnemen, maar hoe gaat ze zich focussen op het afsluitende onderdeel morgen? “Het is een nieuwe ronde en iedereen kan anders rijden. We proberen het zo goed mogelijk te doen. Ik heb een nieuwe kür, met een hogere moeilijkheidsgraad, laten maken. De muziek begint met een quote van Martin Luther King en gaat verder met onder andere filmmuziek, Abba en Frozen. Ik vind hem heel mooi, maar ik heb deze kür nog niet eerder gereden. We moeten zien dat we dit samen zo goed mogelijk doen.”

Bron: KNHS