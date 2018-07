Esmée Donkers flikt het: Individueel goud met monsterscore

Nadat Esmée Donkers op het Europees kampioenschap in Fontainebleau in de landenwedstrijd al de hoogste score neerzette, stuurde ze haar Chaina (v. Sir Donnerhall) vandaag ook in de individuele proef naar de overwinning. Met de topscore en een nieuw persoonlijk record van 77,294% won het duo met overmacht de gouden medaille.