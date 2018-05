Esmée Donkers ook met ‘tweede paard’ Zaffier niet te kloppen

Met Zaffier boekte Esmée Donkers heel wat internationale successen, totdat Chaina het stokje overnam. Met deze Sir Donnerhall-merrie won Donkers zowel vorig jaar zomer als afgelopen winter de titelstrijd bij de young riders in Ermelo. Met haar B-kaderpaard Zaffier heeft Donkers een fijne (reserve) troef richting het EK dit jaar in Frankrijk.

Rockx tweede

Thalia Rockx, die eerder ook al succesvol Grand Prix reed, stond in meerdere leeftijdscategorieën haar mannetje. Bij de junioren reed ze zich met twee paarden in de kijker en ook bij de young riders was de amazone succesvol. Hier stuurde ze Verdi de La Fazenda (v. Florett As) naar de tweede score van 72,21%.

Van den Bovenkamp en Zoutendijk

Verder noteerden Diana van de Bovenkamp en Lisanne Zoutendijk een A-kaderscore. Van den Bovenkamp reed Evita Ronia (v. Westpoint) naar de derde score 71,96%. Zoutendijk en Zilverstar (v. Rousseau) werden vierde met 71,76%.

Opnieuw Zoutendijk

Ook met Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione) reed Zoutendijk zich in de prijzen (vijfde met 70,83%). Daarnaast behaalden Laura Quint met Edison (v. Johnson), Febe van Zwambag met FS Las Vegas (v. Lord Loxley) en Robin Bernoski met de KWPN-hengst Velazquez (v. Krack C) een B-kaderscore.

Internationale kaderscores

Aanvankelijk was CDI Roosendaal aangewezen als observatie voor de jeugd. Doordat deze internationale wedstrijd werd gecanceld, wees de KNHS Delft aan als vervangende observatiewedstrijd. Internationale juryleden maakten deel uit van het jurycorps en – hoewel geen CDI – tellen de in Delft behaalde scores mee als internationale score.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl