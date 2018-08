Eva Möller: ‘Helen mag nog wel een baby krijgen’

Even leek het er op dat Candy OLD niet de gedroomde finale kon gaan lopen. Ze wilde de ring namelijk niet in.Maar toen ze eenmaal liep, danste ze weer als in de kwalificatie door de baan en daarmee bewoog ze opnieuw het publiek. Möller meldt dat ze blij is dat de jury nu meer punten gaf voor de verrichting van de merrie en is vooral trots dat ze het zo snel voor elkaar heeft gebokst. “Andreas en Matthias hebben als voordeel dat ze deze paarden al langere tijd rijden. Ik rijd Candy pas vanaf februari en het duurt altijd even tot je perfect op elkaar bent ingespeeld.”

Candy blijft in de sport

Candy, de volle zus van de populaire Westfaalse hengst Sir Heinrich en Cindy OLD, blijft in de sport. Daarover zijn Paul en Hilde Wendeln duidelijk. “We genieten hier enorm van en zijn blij dat het nu in de finale is gelukt. Ook met de punten deze keer!”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl