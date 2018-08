Wie Eva Möller ziet, kan maar moeilijk geloven dat de Duitse een 45-jarige moeder van vier kinderen is. Maar niet alleen in haar voorkomen is Möller zo fit als maar kan: ze gáát ook maar door. Een dag na de Wereldkampioenschappen waar ze Candy OLD naar brons stuurde bij de vijfjarigen, zit ze al weer op een driejarige hengst in een kwalificatie voor de Bundeschampionate. En niet onverdienstelijk: ze stuurt Andreas Helgstrands So Unique (v. Sezuan) naar een 9 gemiddeld op een Bundeschampionatskwalificatie.