Teamgenote Michelle Swinkels had minder geluk en kwam met haar pony Snow met net geen 60% de ring uit. Net als in de dressuur van woensdag was ook in deze discipline Duitsland ongenaakbaar: Jana Lehmkuhl gaat met Veith nog aan de leiding met 75,38%, terwijl landgenote Sophia Rössel de tweede plaats inneemt.

Vrijdagochtend gaat de tweede groep in dit onderdeel van start.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl