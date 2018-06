Ervaren ruiters in VS-eventingteam

De VS heeft alvast bekend gemaakt welke combinaties deel uitmaken van het ‘Land Rover U.S. Eventing Squad’. Phillip Dutton won met de 10-jarige Zangersheideruin Z (v. Asca Z) het WEG Test Event en komt straks ook met deze ruin aan start. Lauren Kieffer heeft zich geselecteerd met de elfjarige anglo-arabier Vermiculus (v. Sazeram). Tijdens het WEG-Test Event zijn zij als vijftiende geëindigd, bij de CCI4* in Kentucky werden ze vijfde.

Vijfde kampioenschap

Marilyn Little zal met de 13-jarige Oldenburger merrie RF Scandalous (v. Carry Gold) aan start verschijnen. Zij maakten hun viersterren première in 2017 in Luhmühlen, waar ze als vierde eindigden. Voor Boyd Martin wordt dit zijn vijfde grote kampioenschap. Hij rijdt de eljarige Trakehner Tsetserleg (v. Windfall). Hij werd achtste in het Test Event, en elfde in Kentucky. Lynn Symansky behoorde met haar 15-jarige voormalige renpaard Donner (v. Gorky Park) al tot het team bij de Wereldruiterspelen in Normandië in 2014. De combinatie heeft zich in Badminton, Burghley en Kentucky bewezen.

KWPN’ers op reservelijst

Op de reservelijst staan:

Will Coleman met OBOS O’Reilly, 15 jaar oude Irish Sport Horse-ruin

Will Coleman met Tight Lines, 11-jaar-oude Franse volbloed-ruin

Phillip Dutton met I’m Sew Ready, 14-jaar-oude KWPN-ruin

Elisabeth Halliday-Sharp met Deniro Z, 10-jaar-oude KWPN-ruin

Lauren Kieffer met Veronica, 16-jaar-oude KWPN-merrie

Kim Severson met Cooley Cross Border, 11-jaar-oude Irish Sport Horse-ruin

Lynn Symansky met Under Suspection, 14-jaar oude Holsteiner-merrie

Sharon White met Cooley on Show, 11-jaar-oude Irish Sport Horse-ruin.

De eventing vindt van 11 tot 23 september plaats in Mill Spring.

Bron: useventing.com