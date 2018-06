4* Eventingpaard sterft na val in Bolesworth

Het viersterren- eventingpaard Sligo Luckyvalier is tijdens de Grand Prix op de Equestrian Bolesworth International Horse Show ten val gekomen en... 11:15

De redactie van Paardenkrant-Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn ook zeer benieuwd naar die van jou. Daarom introduceren we de rubriek Laat je horen! De laatste bijdrage: De Amerikaanse fokster Mary Nuttall bracht de WFFS-bal aan het rollen. Nu doet ze haar verhaal.

Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onderte reageren. Reacties zonder naamsvermelding kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een

Bron : Paardenkrant / Horse and Hound

De 16-jarige ruin, gereden door Ivy Freeman-Attwood, viel tijdens de cross-country fase. In deze koppelcompetitie vormde Ivy samen met haar zus, springruiter Lily Freeman-Attwood en de 11-jarige merrie Topspin een koppel. Net buiten de hoofdarena kwamen Ivy en Sligo Luckyvalier ten val, waarbij het paard onmiddellijk ter plaatse veterinaire zorg kreeg. Hierna werd de verwonde ruin opgenomen in een paardenambulance voor verdere beoordeling, maar helaas hebben de dierenartsen niets meer voor hem kunnen doen. De 19- jarige eventingamazone Ivy bleef gelukkig ongedeerd.

Het viersterren- eventingpaard Sligo Luckyvalier is tijdens de Grand Prix op de Equestrian Bolesworth International Horse Show ten val gekomen en is hierbij aan zijn verwondingen overleden.

Uw privacyinstellingen voor Horses.nl

Excuses voor de onderbreking. Horses.nl gebruikt cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wij vragen u bij deze in het kader van de nieuwe Europese privacy-wetgeving per cookiecategorie om toestemming. U kunt uw instellingen op ieder moment inzien en wijzigen door onderaan deze website te klikken op Pivacyinstellingen. Lees voor meer informatie over ons privacybeleid onze privacyverklaring.