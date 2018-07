Everdale-dochter beste vierjarig dressuurpaard Oldenburg

Met een gemiddelde score van 8,6 was zaterdag de overwinning bij de vierjarige dressuurpaarden voor de Everdale-dochter Ebony Clementine XT. Er werden negens toegekend door de jury voor de stap en de algemene indruk. De merrie werd voorgesteld door Sandra Kötter. Met 0,3 punten minder eindigde de Tomahawk-zoon Tom’s Diamond, die wat losgelatener door het lijf kon lopen. De derde plaats was voor de hengst van Dimaggio, DiCaprio 7, met een 8,2 als eindcijfer.

Zonik-zoon

Twee jaar in Rastede won de Zonik-zoon MDM Zodiac al in Rastede bij de driejarigen. Ook als vijfjarige was hij zijn concurrenten opnieuw de baas in Rastede. Met onder andere een 9,5 voor zijn draf behaalde Zodiac de hoogste dagscore bij de dressuur. Het gemiddelde kwam uit op een 8,7. Met een 8,4 ging de tweede prijs naar For Romance-dochter For Final. De top drie werd compleet gemaakt met de enige ruin die achter het hengstengeweld aansloot, Danubio (v. Dante Weltino).

Dansende Fiesta Danza

Bij de zesjarigen ging de overwinning naar de Fürstenball-dochter Fiesta Danza die werd voorgesteld door Bianca Nowag. Zij is ook succesvol bij de U25. De jury kende louter 8,5-en toe aan de merrie met als uitzondering een negen op de stap en een 7,5 op de losgelatenheid. De merrie komt uit de stam van Wolkentanz en heeft Lichte Tour-paard Auheim’s Riano van Stephanie Dearing.

De Conen-dochter Sossusvlei L behaalde onder Anna-Lisa Theille precies een acht als gemiddelde. Dit was voldoende voor de tweede plaats. De Bretton Woods-zoon Best for Me werd derde met een 7,7.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl