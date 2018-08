Everdale meeste nakomelingen in Pavo Cup

Vorig jaar namen er dertien Everdale’s deel, dit jaar zijn er dat zeventien, verdeeld over twee leeftijdscategorieën. Zijn vader Lord Leatherdale (v.Lord Loxley I) is met zes nakomelingen aanwezig als vaderdier. Zijn nakomelingen Chippendale en Fairytale tekenen respectievelijk vier- en éénmaal voor het vaderschap, en Negro drukt ook nog altijd zijn stempel met vijf nakomelingen.

Desperado

Net als Everdale noteert Desperado ook acht nakomelingen in de vierjarigen. Aan de vijfjarigen nemen zeven Desperado-nazaten deel, wat het totaal op vijftien kinderen brengt. Het Vivaldi-bloed is rijkelijk aanwezig. Dream Boy tekent negen keer voor het vaderschap, Eye Catcher drie keer, Expression twee keer, Vitalis, Ferdinand en Vivaldi zelf, brengen ieders één nakomelingen aan de start. Jazz (v.Cocktail) heeft toch ook nog altijd een flink aandeel met acht nakomelingen. Charmeur (v.Florencio I) zien we op plaats drie met dertien nakomelingen, en Apache (v.UB40) is met tien nakomelingen ook goed vertegenwoordigd.

200 paarden

In totaal verschijnen ruim 200 paarden aan de start tijdens de KWPN Kampioenschappen. De groep vierjarigen is het grootst met meer dan 90 paarden gevolgd door ruim 70 vijfjarigen en bijna 40 zesjarigen. Bij de vierjarigen zien we Jatilinda (v.All At Once), de kampioene op de Nationale Merriekeuring vorig jaar. Imagine (v.Dream Boy), de nummer twee van vorig jaar bij de vierjarigen, en de nummer drie Imposantos (v.Wynton) worden beide door Bart Veeze voorgesteld in de vijfjarigen. Winnaar van de vijfjarigen vorig jaar Haute Couture (v.Connaisseur) komt dit jaar aan de start bij de zesjarigen.

Programma

De halve finale van de Pavo Cup start op woensdag 15 augustus om 8.00 uur met de zesjarigen in ring 1, om 8.30 uur starten de vierjarigen in ring 2 en de vijfjarigen starten om 11.45 uur. Op zaterdag 18 augustus staan de finales op de planning. De beste paarden worden door gastruiter Stefanie Wolf overgereden.

De startlijsten van de Pavo Cup zijn hier te vinden.

Bron: KWPN/Paardenkrant-Horses.nl