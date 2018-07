Expression en ACSI Peter Parker verder als N.O.P.-paarden

Voorzitter Ieko Sevinga is trots dat het gelukt is deze paarden vast te leggen. “Het jonge dressuurpaard Expression maakte in april een sterk internationaal debuut. Hij werd begin maart KNHS Indoorkampioen tijdens zijn allereerste wedstrijd op Grand Prix-niveau en heeft inmiddels ook internationaal zijn enorme talent laten zien.”

Hoge verwachtingen

Bondscoach Rien van der Schaft heeft eveneens hoge verwachtingen. “Expression heeft heel veel potentie.

Ondanks dat het een relatief jong paard is op het allerhoogste niveau, laat hij al geroutineerde proeven

zien. Dat kun je ook wel aan Diederik overlaten.”

Vaste waarde

Met meervoudig Nederlands kampioen ACSI Peter Parker is er een geroutineerd eventingpaard aan de collectie toegevoegd. “Deze combinatie is een vaste waarde voor het Nederlandse eventingteam,” legt

Sevinga het besluit uit. “De vastlegging is een blijk van vertrouwen en waardering voor de eigenaren en

Peter Parker kan van grote betekenis zijn om ons te kwalificeren voor Tokyo.”

Bron: Persbericht