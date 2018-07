Expression en MDH Avanti N.O.P. in B-kader

Vivaldi-zoon Expression liep tot dusver slechts drie Grand Prix-proeven. Bij zijn debuut, die hij notabene maakte op het Nederlands kampioenschap, scoorde hij met 74,42%. Daarna verscheen het talent twee keer op internationale wedstrijden in de ring, in april op CDI Zeeland Outdoor waar hij 72,478% realiseerde en drie maanden later op CHIO Rotterdam. Daar ‘miste’ hij met 71,261% net de derde benodigde score voor het Olympisch kader.

Meulendijks

MDH Avanti N.O.P. heeft met zijn amazone al wat meer Grand Prix-proeven in de benen. Na het debuut in Hulten, einde vorig jaar met 71,20%, verscheen de United-zoon nog een keer nationaal in de ring. Daarna maakte hij vier internationale starts. In Den Bosch in maart en op CHIO Rotterdam afgelopen maand scoorde hij met 71,652% en 71,304% de twee hoogste.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl