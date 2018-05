Extra rhinovoorzorgsmaatregelen voor CDIO Compiègne

Omdat er nog geen uitbraak van rhino is geweest in de omgeving van Compiègne, een plaats zo’n 80 kilometer noordoostelijk van Parijs, gaat het concours gewoon door. Ook speelt mee dat er op het terrein niet permanent paarden staan. In een brief schrijft voorzitter van het concours, Monique Marini, dat er wel voorzorgsmaatregelen worden genomen. Zo worden de paarden extra gecontroleerd.

FEI Nations Cup

Compiègne is de eerste Europese halte van de FEI Nations Cup dressuur. De eerste wedstrijd werd verreden in Wellington. Voor Nederland komen Adelinde Cornelissen met Aqiedo, Hans Peter Minderhoud met Zanardi, Patrick van der Meer met Zippo en Diederik van Silfhout met Four Seasons in actie. Verder stuurt Denemarken onder anderen de Deense nummer 1 combinatie Cathrine Dufour met Cassidy en Morgan Barbançon, die onlangs de Spaanse nationaliteit verruilde voor de Franse, komt voor het eerst in actie voor Frankrijk met Sir Donnerhall II.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl